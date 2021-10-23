Başkan Erdoğan'ın çağrısı ses getirdi: "Erdoğan haklı, BMGK'yı yenilemek gerekiyor

Putin, "Ancak Güvenlik Konseyi'nin temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi. Erdoğan'ın iyi bir analist olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü belirtti.