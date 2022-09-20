Batı’dan Rusya’ya büyük misilleme! Demir perdeyi çektiler

Rusya ile Batı arasında yaşanan gerilimde sular durulmuyor. Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle aylardır Avrupa ile çatışmalar yaşayan Rusya, kıtaya enerji akışını durdurmuştu. Zorlu ve çetin kış şartlarında çaresiz kalan Avrupa'dan Rusya'ya misilleme geldi. Uzun süredir tartışma konusu olan vize meselesiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın ortak kararla bugünden itibaren Rus vatandaşlarına Schengen vizesi vermeyeceği duyuruldu.

DEMİR PERDE ÇEKİLDİ

Rus vatandaşlarına seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 4 ülke hükümetleri adına ortak bildiri yayınlandı. Bildiride "Toplum düzeni ve güvenliğimizi göz önünde bulundurarak Rusya vatandaşlarına turist olarak ülkelerimizi ziyaret etmelerine yasak getiriyoruz. Rus vatandaşlarına turistik ziyaretleri yasaklayarak yakında tüm AB ülkelerinden de benzer adım atmalarını bekliyoruz" denildi.