Batı’nın etnik temizlik yalanı tutmadı

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak için başlatığı ve 24 saatte sonuca ulaştırdığı terör operasyonunun yankıları sürüyor. Başarılı operasyonun ardından Bakü yönetimi ile Ermeniler arasında bölgedeki sivillerin akıbeti için görüşmeler sürüyor. Karabağ'da 120 binden fazla Ermeni sivil yaşıyor. Azerbaycan ordusu bölgeden ayrılmak isteyen Ermenilere adeta kol kanat geriyor. Tek bir sivile dahil zarar verilmedi. Karabağ'da kalacaklara ise eşit vatandaşlık hakkı tanınacak.Şimdiye kadar 30 binden fazla Ermeni vatandaşı güvenli bir şekilde Ermenistan tarafına geçti. Ancak Azerbaycan'ın aldığı üst düzey tedbirlere rağmen Batı medyasının "etnik temizlik korkusu" algısı sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermeni sivillere yol boyunca dağıttığı erzaklara dair görüntülere hiç yer vermeyen Batı medyası sürekli karalama haberlere imza atıyor. Batı'nın bu ikiyüzlülüğüne karşı sosyal ağlarda 1990'larda Ermenilerin Karabağ işgalleri sırasında yaptıkları katliamlar hatırlatılmaya başlandı. Çok sayıda kullanıcı "1992'de Hocalı'da soykırım yapıldı. Batı gözlerini yumdu", "Kelbecer'de yüzlerce Azerbaycanlı çocuk ve kadın esir alındı, Avrupa seyretti" ve "Şuşa'daki zulümlere hiç sesiniz çıkmamıştı" şeklinde paylaşımlar yaptı. Avrupa basınına "Gerçek katliamlara göz yumdunuz, şimdi güvenli şekilde işgal bölgesinden çıkmak isteyenler üzerinden algı yapıyorsunuz" şeklinde tepkiler gösterilmeye başlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Karabağ Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan gözaltına alındı. Vardanyan'ın sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kara para aklama, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 3'üncü yılında şehitler anıldı. Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç gününün yıldönümünde şehitliklere akın etti.