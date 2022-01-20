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Giriş Tarihi: 20.1.2022 01:10

Biden: Rusya yakın zamanda Ukrayna'ya girebilir

Biden: Rusya yakın zamanda Ukrayna’ya girebilir

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevine gelişinin birinci yıldönümünde Beyaz Saray'da düznlediği basın toplantısında Rusya yakın zamanda Ukrayna'ya girebileceğini söyledi

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Biden: Rusya yakın zamanda Ukrayna'ya girebilir
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