Cammu Keşmir’deki Hindu tapınağında facia! Birbirini ezdiler: 12 ölü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Hindistan'da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor.

Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü