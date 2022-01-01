Video Dünya Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü
Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü

Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü

01.01.2022 | 10:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Keşmir’deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 00:51
Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 01.01.2022 | 10:32
Avustralya 2022’ye girdi | Video 02:34
Avustralya 2022'ye girdi | Video 31.12.2021 | 16:08
Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video 03:10
Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video 31.12.2021 | 16:03
Colorado’da şiddetli yangın: 6 yaralı | Video 06:48
Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı | Video 31.12.2021 | 12:32
Rusya’da feci olay! Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü | Video 01:01
Rusya'da feci olay! Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü | Video 31.12.2021 | 12:34
Rusya’da 9 köpeğin saldırdığı 53 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti | Video 01:05
Rusya'da 9 köpeğin saldırdığı 53 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti | Video 31.12.2021 | 10:47
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü 04:22
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü 31.12.2021 | 08:51
Lübnan’da mülteci kampında yangın | Video 00:23
Lübnan'da mülteci kampında yangın | Video 31.12.2021 | 08:48
ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü 00:21
ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü 30.12.2021 | 17:28
Mekke’yi şiddetli yağış vurdu | Video 02:10
Mekke'yi şiddetli yağış vurdu | Video 30.12.2021 | 08:53
ABD’nin Sierra Nevada bölgesinde 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağışı | Video 01:08
ABD'nin Sierra Nevada bölgesinde 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağışı | Video 30.12.2021 | 09:02
İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 00:17
İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 30.12.2021 | 08:52
Rusya’ya giden gemideki otomobiller buz tuttu | Video 00:12
Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu | Video 29.12.2021 | 16:59
Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat | Video 02:31
Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat | Video 28.12.2021 | 14:27
Denver’da silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 02:59
Denver’da silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 13:38
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video 01:02
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video 28.12.2021 | 11:42
ABD’de uçakta maske takmayan yolcu başka bir yolcuya maske tak deyip saldırdı! | Video 02:02
ABD'de uçakta maske takmayan yolcu başka bir yolcuya "maske tak" deyip saldırdı! | Video 28.12.2021 | 10:25
Meksika’daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi | Video 00:44
Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi | Video 28.12.2021 | 08:45
Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı | Video 00:30
Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı | Video 28.12.2021 | 08:42
Rusya’da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı | Video 03:36
Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı | Video 27.12.2021 | 09:23

Keşmir’de yeni yıla Mata Vaishno Devi tapınağında girmek isteyenler arasında çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Hindistan'da bulunan Mata Vaishno Devi tapınağında yeni yıla dua ederek girmek isteyen kişiler arasında izdiham yaşandı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığı bildirdi. Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan sosyal medya hesabından, Mata Vaishno Devi tapınağında yaşanan izdihamın ardından, can kayıpları için çok üzgün olduğunu ve yaşanan olaydan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bhavan, "Hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum ve yaralılar için acil şifa diliyorum" açıklamasını yaptı. Başbakan Narendra Modi ise yetkililerle iletişimde olduklarını söyleyerek, yaslı ailelere başsağlığı dilediğini ve yaralıların iyileşmesini temenni ettiğini açıkladı.


İzdihamın ardından üst düzey soruşturma başlatıldı
Mata Vaishno Devi, en saygın Hindu tapınağı olarak biliniyor ve insanlar dua etmek için sık sık tapınağı ziyaret ediyor. Hindistan'da 2016 yılında da benzer bir olay yaşanmış, Uttar Pradesh eyaletinin Varanasi şehrindeki bir tapınakta yaşanan izdihamda 24 kişi hayatını kaybetmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA