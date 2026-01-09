Son dakika haberi: Suriye'de geçici ateşkes ilan edildi! Teröristlere Halep'ten çıkmaları için süre verildi
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi. İşte dakika dakika bölgeden son gelişmeler...
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni ve Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.
SURİYE'DE GEÇİCİ ATEŞKES
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.
Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.
BM, Suriye'deki çatışmalardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Suriye’nin Halep kentindeki iki mahalleyi işgal eden YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar için Dujarric, “Genel Sekreter, Halep'te gördüğümüz tırmanan çatışmalardan ve artan sivil kayıplarından ötürü son derece endişeli olmaya devam ediyor.” dedi.
Dujarric, çatışmaların kötüleşmesiyle on binlerce insanın yerinden edildiğinin bildirildiğini aktararak, bazı sağlık tesislerinin hasar ve saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu, önemli yollarda da hareket kısıtlamalarının getirildiğini dile getirdi.
BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisindeki yetkililerin, ilgili tüm taraflarla temas halinde olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Dujarric, BM insani yardım ortaklarının da acil ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesi değerlendirmeleri için çalıştığını kaydetti.
HALEP'TE TEKBİR SESLERİ
Suriye Ordusu ile terör örgütü YPG/SDG'nin Halep kent merkezinde çatışmaları sürerken Suriye'de bulunan tüm camilerden birlik ve beraberlik için tekbirler getirildi.
BENİ ZEYD BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı. Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri birlikler mahalleye girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi. Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri arama tarama faaliyetlerine başladı. Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor. Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına almıştı.
10 KİŞİ ÖLDÜ, 88 KİŞİ YARALANDI
Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'teki saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 88 kişi ise yaralandı.