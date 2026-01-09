Son dakika haberi: Suriye’de geçici ateşkes ilan edildi! Teröristlere Halep’ten çıkmaları için süre verildi

03:30

BM, Suriye'deki çatışmalardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Suriye’nin Halep kentindeki iki mahalleyi işgal eden YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar için Dujarric, “Genel Sekreter, Halep'te gördüğümüz tırmanan çatışmalardan ve artan sivil kayıplarından ötürü son derece endişeli olmaya devam ediyor.” dedi.

Dujarric, çatışmaların kötüleşmesiyle on binlerce insanın yerinden edildiğinin bildirildiğini aktararak, bazı sağlık tesislerinin hasar ve saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu, önemli yollarda da hareket kısıtlamalarının getirildiğini dile getirdi.

BM Suriye Özel Temsilciliği Ofisindeki yetkililerin, ilgili tüm taraflarla temas halinde olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Dujarric, BM insani yardım ortaklarının da acil ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesi değerlendirmeleri için çalıştığını kaydetti.