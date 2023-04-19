Çin hastane yangını felaketiyle çalkalanıyor! ‘Yeni milenyumun en ölümcül yangını’

Yangınla bağlantılı olarak aralarında başhekim ve hastanede renovasyon çalışmaları yürüten inşaat şirketinin yöneticisinin olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

KORKUNÇ ANLAR KAYIT ALTINDA

Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nin yataklı bölümünde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenler arasında 26 yaşlı hastanın yanı sıra bir hasta bakıcı, bir hemşire ve bir ziyaretçinin bulunduğu kaydedildi.