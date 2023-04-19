Çin'de hastanede yangın! Onlarca ölü var! Bir kişi çarşafla camdan atladı | Video
Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Changfeng Hastanesinde çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi, camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktı.
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