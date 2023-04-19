Çin'de hastanede yangın! Onlarca ölü var! Bir kişi çarşafla camdan atladı | Video 19.04.2023 | 13:27 Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Changfeng Hastanesinde çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi, camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in başkenti Pekin'deki Changfeng Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerel saatle 12.57 sıralarında yatan hasta bölümünde başlayan yangında 21 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği alevler, 13.33 sıralarında söndürüldü. Yangının ardından toplam 71 hasta kurtarma ekipleri tarafından yakındaki hastanelere sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kişinin camdan sarkıttığı çarşafla kendini aşağıya bıraktığı, bazı kişilerin ise camların altında bulunan klimaların dış üniteleri üzerinde kurtarılmayı beklediği görüldü.