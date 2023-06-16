Son dakika | Bakan Hakan Fidan tebliğ etti: İşte yeni büyükelçilerin isimleri ve görev yerleri...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.