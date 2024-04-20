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Giriş Tarihi: 20.4.2024 11:20 Son Güncelleme: 20.4.2024 11:29

Donald Trump davasına kendini canlı canlı yaktı!

ABD’nin New York kentinde eski ABD Başkanı Donald Trump’ın davası sürerken mahkeme binasının önünde kendini ateşe veren Max Azzarello’nun öldüğü açıklandı.

AA
Donald Trump davasına kendini canlı canlı yaktı!

Komplo teorileri konusunda sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Max Azzarello, dün Trump'ın davası sırasında mahkeme önünde kendini ateşe vermiş ve kritik bir durumda Cornell Yanık Tedavisi Merkezi'ne kaldırılmıştı.

Yerel medya, polise dayandırdığı haberinde Azzarello'nun bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azzarello'nun olay öncesinde elinde pankartlarla kentte gezdiği ve daha sonra mahkeme önüne gelerek komplo teorileri içeren broşürleri havaya fırlattığı kaydedildi.

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Olay sırasında eski Başkan Donald Trump'ın New York'ta başlayan davasında jüri seçimleri yapılıyordu ve yetkililer, Azzarello'nun kendisini ateşe vermesinin mahkeme güvenliğini ihlal etmediğini belirterek davaya devam edildiğini açıkladı.

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Donald Trump davasına kendini canlı canlı yaktı!
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