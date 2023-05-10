Dörtlü toplantıda 4 başlık masadaydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.Çavuşoğlu toplantıdan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile görüştü. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Katılımcılar Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler.Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü ve güvenli dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden inşasının kolaylaştırılması bakımından uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi. Katılımcılar ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik dışişleri bakan yardımcılarını dört ülke ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar. Bakanlar ayrıca mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar."Rusya dönüşü Antalya Havalimanı'nda konuşan Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la İstanbul Tahıl Anlaşması konusunu da görüştüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile de görüşerek en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları ele aldık" dedi.