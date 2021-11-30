Düğünde yangın çıktı! İstifini bozmadı, yemeğini yedi...

Hindistan'dan gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğün sırasında yangın çıktı. Düğün yarıda kesilirken konuklar salonu panikle terk etti. Yaşanan kargaşada ise istifini bozmadan yemek yemeyi sürdüren iki kişi dikkat çekti. Yangına rağmen yemek yemeyi sürdüren adamlar sosyal medyada viral oldu...
YANGINA RAĞMEN YEMEK YEDİLER
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde düğün sırasında çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam eden iki adam, sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı. Düğün yangın nedeniyle yarıda kesilirken, konuklar salonu hızla terk etti. Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
HAVAİ FİŞEKLER NEDENİYLE ÇIKTI
Yangının düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edilirken, yangında 6 motorun ve düğün salonundaki dekorasyonun zarar gördüğü aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.
Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video
Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu adamları tam bir yemek sever olarak nitelendirdi.