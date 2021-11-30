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Haberler Dünya Haberleri Düğünde yangın çıktı! İstifini bozmadı, yemeğini yedi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:19 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:19

Düğünde yangın çıktı! İstifini bozmadı, yemeğini yedi...

Düğünde yangın çıktı! İstifini bozmadı, yemeğini yedi...

Hindistan'da düğün sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Düğün sırasında çıkan yangın nedeniyle oluşan kargaşa ve paniğe aldırmadan yemek yemeyi sürdüren iki adam sosyal medya kullanıcıları tarafından tam bir yemek sever olarak nitelendirildi. Yangına ise 4 itfaiye aracı ile müdahele edildi...

Hindistan'dan gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Düğün sırasında yangın çıktı. Düğün yarıda kesilirken konuklar salonu panikle terk etti. Yaşanan kargaşada ise istifini bozmadan yemek yemeyi sürdüren iki kişi dikkat çekti. Yangına rağmen yemek yemeyi sürdüren adamlar sosyal medyada viral oldu...

YANGINA RAĞMEN YEMEK YEDİLER

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde düğün sırasında çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam eden iki adam, sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı. Düğün yangın nedeniyle yarıda kesilirken, konuklar salonu hızla terk etti. Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

HAVAİ FİŞEKLER NEDENİYLE ÇIKTI

Yangının düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edilirken, yangında 6 motorun ve düğün salonundaki dekorasyonun zarar gördüğü aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.

Hindistan'da düğünde yangın çıktı! Konuklar yangına rağmen yemek yemeye devam etti | Video

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu adamları tam bir yemek sever olarak nitelendirdi.

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Düğünde yangın çıktı! İstifini bozmadı, yemeğini yedi...
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