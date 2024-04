Dünya tek ses: Soykırımı durdurun

Neredeyse her hamlesi ile Ortadoğu'daki gerilimi tırmandıran terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde soykırım ve katliama 'devam' ediyor. Aylardır her haftasonu sokaklara dökülen Batı toplumları ise tüm yasak ve kısıtlamalara rağmen Filistin'i desteklemekten vazgeçmiyor. İngiltere'den İtalya'ya Avrupa'nın önemli meydanlarında milyonlarca insan hem soykırımcı İsrail'i hem de bu katliamlara destek veren kendi hükümetlerine lanet okumaya devam ediyor. Milyonlarca insan "İngiltere İsrail'in suç ortağı", "Almanya, başka bir soykırıma hayır" diye haykırmaya devam ediyor.İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto eden on binlerce kişi başkent Londra'da protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, hükümetten "İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu. Protestocular, "Katil İsrail" "İngiltere İsrail'in suç ortağı" sloganları attı.İrlanda'nın başkenti Dublin'de ABD ve Almanya büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlendi. İrlandalı sağlık çalışanları, Gazze'de yaralanan meslektaşlarına dikkati çekmek amacıyla kol ve bacaklarını sargı bezleriyle sararak öldürülenleri temsilen yere yattı. "Filistin için ayağa kalkın" ve "Almanya, başka bir soykırıma hayır" pankartları açıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Çocuk katili İsrail", "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.İtalya'nın başkenti Roma'da binlerce gösterici, "Filistin halkına yönelik soykırım dursun" çağrısıyla yürüdü. Göstericiler sık sık, "Siyonizm terördür" ve "ABD, Avrupa, İsrail'in soykırım ortağıdır" yazılı dövizler taşıdı. Öğrenci grupları da yürüyüşe destek verdi.Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.Binlerce Filistinli yine yollara düştüerör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ediyor. Dün 14 yaş altı çocuk ve kadınların güneyden kuzeye geçmesine izin verildiği asılsız söylentilerin yayılması üzerine binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine geçmek için Reşid caddesi üzerinde toplandı. İsrail askerleri, kuzeye geçmek isteyen Filistinlileri engelledi. Gazze'deki Spor Akademisi, 4 ve 6 yaş arasında 3 çocuk sporcunun İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi.