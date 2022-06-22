Dünyaca ünlü yıldız Bill Cosby hakkında şoke eden karar! Jüri cezasını açıkladı...

İddiaları reddeden Cosby'nin suçunun ispatlanması ise çekilen bir fotoğraf sayesinde oldu. 84 yaşındaki Cosby'nin, Nisan 1975 tarihinde Huth ile malikanenin içinde olduklarını gösteren bir fotoğrafın ortaya çıkması jüriyi ikna etti.

Cosby'nin o dönem reşit olmayan, şu an 64 yaşında olan Huth'ı taciz ettiğine kanaat getiren jüri, ünlü komedyenin 500 bin dolar ceza ödemesine karar verdi.