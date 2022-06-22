Dünyaca ünlü yıldız Bill Cosby hakkında şoke eden karar! Jüri cezasını açıkladı...

Dünya çapında, 1980'li yıllara damgasını vuran TV klasiklerinden "The Cosby Show"un (Cosby Ailesi) yıldızı Bill Cosby hakkında gündeme gelen istismar iddiaları sonuca bağlandı.
Dünyaca ünlü komedyenin 1975 yılında, reşit olmayan bir kıza istismarda bulunduğu iddiası ABD mahkemelerine taşınmıştı.
16 YAŞINDAKİ KIZA YÖNELİK İSTİSMAR KESİNLEŞTİ
ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada jüri, Cosby'nin o dönemde 16 yaşında olan Judy Huth isimli kızı taciz ettiğine hükmetti.
Dava sırasında olayı anlatan Huth, Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çektiği sırada tanıştığı Cosby'nin, bu tanışmadan yalnızca birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.
Huth, ifadesinde, Cosby'nin kendisine önce alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki bir yatak odasına götürerek tüm itirazlarına rağmen kendisini cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.
İddiaları reddeden Cosby'nin suçunun ispatlanması ise çekilen bir fotoğraf sayesinde oldu. 84 yaşındaki Cosby'nin, Nisan 1975 tarihinde Huth ile malikanenin içinde olduklarını gösteren bir fotoğrafın ortaya çıkması jüriyi ikna etti.
Cosby'nin o dönem reşit olmayan, şu an 64 yaşında olan Huth'ı taciz ettiğine kanaat getiren jüri, ünlü komedyenin 500 bin dolar ceza ödemesine karar verdi.
Yarım milyon dolarlık cezası kesinleşen Cosby, 1960'ların ortasından itibaren 50'den fazla kadın tarafından cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.