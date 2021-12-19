’Efsanevi büyük kedi’ kameraya böyle yakalandı

Daha önce defalarca kez rapor edilen, ancak net bir sonuç alınamayan 'efsanevi büyük kedi' kameraya takıldı. Videoyu izleyenler kediyle ilgili 'şimdiye kadarki en ikna edici görüntünün bu' olduğunu söyledi.

YABAN HAYATINDA GÖRÜLEBİLİR

Videonun kimliğini açık etmek istemeyen biri tarafından çekildi. Kullanıcılar da kedinin efsanevi kedi olduğunu iddia etti. Aslında gizemli hayvanın ne olduğu bilinmiyor. Kedi gibi hareket için ona 'efsanevi büyük kedi' deniyor. Uzmanlar da yaban hayatında kedilerin görülmemesi için hiçbir neden olmadığını söylemişti.