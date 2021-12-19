’Efsanevi büyük kedi’ kameraya böyle yakalandı

Daha önce defalarca kez rapor edilen, ancak net bir sonuç alınamayan 'efsanevi büyük kedi' kameraya takıldı. Videoyu izleyenler kediyle ilgili 'şimdiye kadarki en ikna edici görüntünün bu' olduğunu söyledi.
YABAN HAYATINDA GÖRÜLEBİLİR
Videonun kimliğini açık etmek istemeyen biri tarafından çekildi. Kullanıcılar da kedinin efsanevi kedi olduğunu iddia etti. Aslında gizemli hayvanın ne olduğu bilinmiyor. Kedi gibi hareket için ona 'efsanevi büyük kedi' deniyor. Uzmanlar da yaban hayatında kedilerin görülmemesi için hiçbir neden olmadığını söylemişti.
MELEZ OLABİLİR
2008 yılında da buna benzer bir olay yaşanmış ve bir kişi arazide gezdiği sırada bu kediyi gördüğünü söylemişti. Aynı yılda iki farklı kişi de yine benzer ihbarlarda bulunmuştu. 2019 yılında ad kediyle ilgili birkaç ihbar vardı. Bazı uzmanlara göre ise bu hayvan bir puma ya da vaşak. Kimi yetkililer ise bu hayvanın bir melez olduğunu iddia ediyor.
HER ŞEY BİR BELGESEL İLE BAŞLADI
Aslında her şey, bir belgesel fotoğrafçasının bölgede yaptığı çekimlerle başladı. Bir Puma'yı fotoğrafladığını düşünen fotoğrafçının resmindeki hayvanın puma olmadığı anlaşılmış, görseldeki hayvanın ne olduğu belirlenememişti. Bunun üzerine bu çenesi tavşaka benzeyen, büyük, kırmızımsı ve kahverengi tonlarındaki yaratığın efsanevi olduğu düşünülmüştü.
İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video