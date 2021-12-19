İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video

İngiltere'de bir kullanıcı tarafından yüklenen videoda, 'efsanevi kara kedisi' görüldü. Görüntünün efsanevi kediye ait olduğunu düşünenler kadar hayvanın bir vaşak ya da puma olduğunu düşünenler de var. Ancak yine de bu video, efsanevi olduğuna inanılan bu dev kedinin çekilmiş en net videosu.