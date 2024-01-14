İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceklerini açıkladı. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentinde İsrail aleyhinde görülen davaya ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de 'şer ekseni' bizi durdurabilecek" dedi. Netanyahu'ya ve suç ortağı Batılı liderlere en anlamlı cevap ise başta İsrail'deki protestocular olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gösterilere katılanlardan geldi. Avrupa ve ABD'deki gösterilerde siyasi liderlere seslenen kalabalıklar, "Elleriniz kanlı!, Siz suçlusunuz!" diye seslendi. Gazze'de esir olarak tutulan İsraillilerin aileleri de başkent Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride Netanyahu'ya büyük tepki göstererek "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun" ve "Hesap vereceksin!" sloganları attı.Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin yanı sıra Yunanistan, İtalya, İrlanda, Hollanda, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa'nın belli başlı ülkeleriyle ABD'de Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Hafta sonu düzenlenen protesto eylemlerine katılan on binlerce kişi Gazze'deki kanın durmasını, soykırımın sona ermesini istedi. Göstericiler katliamların en büyük sorumlusu olarak gördükleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'dan hesap sorulması çağrısında bulundu. ABD'nin başkenti Washington'da on binlerce kişinin katılımı ile ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. Beyaz Saray'ın yanında toplanan göstericiler, Biden'ı İsrail'in Gazze'deki savaşını finanse etmeyi durdurmaya ve Filistin topraklarının işgaline son verilmesini sağlamaya çağırdı.İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya gelen göstericiler de Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davayı destekledi. Dublin'deki Dışişleri Bakanlığı'na yürüyen göstericiler, acil ateşkes çağrısında bulundu. İtalya'nın başkenti Roma'da da İsrail'in saldırılar nedeniyle gösteri düzenlendi. Protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Siyonist İsrail", "Terörist, faşist İsrail" , "Soykırımcılar hesap verecek!" şeklinde slogan attı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. "Nehirden denize" sloganının ve öğrencilerin Filistin şalı ve bayraklarının yer aldığı çıkartmalar taşımasının yasaklandığı Almanya'da son olarak "Gazze'de soykırımı durdurun" grafitisinin de üzeri "antisemitik" bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Müzeler Meydanı'nda toplandı. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.Gösteride "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.