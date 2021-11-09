Giriş Tarihi: 10.11.2021

Erivan’a ‘fırsatı kaçırma’ uyarısı

Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız’ın uzattıkları barış elinin, Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve fırsatın da kullanılmasını istiyoruz” dedi