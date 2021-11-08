Facebook muhbiri her şeyi tek tek anlattı! Çocuklara böyle zarar veriyor...

HAUGEN, FACEBOOK BELGELERİNİ SIZDIRMIŞTI

"Facebook Muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen, şirket içi belgeleri çeşitli medya kuruluşlarına ve ABD'deki federal birimlere sızdırmıştı.

Haugen, daha sonra Facebook hakkında Kongreye verdiği ifadede, şirketin zararlı içeriği yaymama sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini belirtmişti.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini anlatan Haugen, 2020'de Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

Facebook yönetimi ise Haugen'in iddialarını "yanıltıcı" olarak nitelendirmişti.

Daha önce Londra, Lizbon ve Berlin'de de yetkililerle bir araya gelen Haugen'in Brüksel'den sonra Paris'e gitmesi planlanıyor.