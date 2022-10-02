Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu





BELÇİKA'DA MUM IŞIĞINDA YEMEK

AB hükümetleri gaz fiyatlarına bir üst sınır getirmeyi düşünürken, bazı Belçika restoranları enerji krizine çözüm olarak karanlıkta ve mum ışığında servis yapmayı deniyor. Euronews'ün haberine göre karanlık restoranları daha samimi ve romantik bulan konuklar olduğu gibi ortamı Ortaçağ koşullarına benzetenler de oldu.