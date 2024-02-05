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Giriş Tarihi: 5.2.2024 10:25

Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı yükseliyor

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İHA
Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı yükseliyor

Filipinler'in en büyük 2'nci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Can kayıplarının tamamının Davao bölgesinde kayda geçtiği açıklanırken, 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyuran NDRRMC, 772 bin kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini, 409 bin kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Geçen hafta Filipinler'i vuran şiddetli yağışlar birçok bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede, geçtiğimiz yıl 26 Aralık itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle de 51 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.

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Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı yükseliyor
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