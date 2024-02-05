Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı yükseliyor

Filipinler'in en büyük 2'nci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.