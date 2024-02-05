Filipinler’de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı yükseliyor

Filipinler'in en büyük 2'nci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.
Can kayıplarının tamamının Davao bölgesinde kayda geçtiği açıklanırken, 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyuran NDRRMC, 772 bin kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini, 409 bin kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.