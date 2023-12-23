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Haberler Dünya Haberleri Filistin Kızılayının Gazze’de hayat kurtarmak için gösterdiği çaba kamerada
Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:11 Son Güncelleme: 23.12.2023 14:17

Filistin Kızılayının Gazze’de hayat kurtarmak için gösterdiği çaba kamerada

İsrail ordusunun Gazze’nin merkezindeki Deir al Balah bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin Kızılayı, yaralıları hastaneye taşımak için yoğun çaba gösterdi.

Filistin Kızılayının Gazze’de hayat kurtarmak için gösterdiği çaba kamerada

Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al Balah'ın Hikr el-Cemaa bölgesinde bir evin hedef alınmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 18 yaralıyı taşıdı" denildi. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.

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Filistin Kızılayının Gazze’de hayat kurtarmak için gösterdiği çaba kamerada
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