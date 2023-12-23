Video Dünya Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video
Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video

Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video

23.12.2023 | 14:05

Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al Balah'ın Hikr el-Cemaa bölgesinde bir evin hedef alınmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 18 yaralıyı taşıdı" denildi. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video 01:22
Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video 23.12.2023 | 14:05
Belçika’da Noel pazarında 20 metre uzunluğundaki ağaç devrildi: 1 ölü | Video 00:15
Belçika’da Noel pazarında 20 metre uzunluğundaki ağaç devrildi: 1 ölü | Video 22.12.2023 | 14:39
ABD polisi, yanan araçtaki kadını son anda kurtardı | Video 01:23
ABD polisi, yanan araçtaki kadını son anda kurtardı | Video 22.12.2023 | 14:39
Müslümanlara Mescid-i Aksa’da canlı yayında müdahale | Video 36:12
Müslümanlara Mescid-i Aksa’da canlı yayında müdahale | Video 22.12.2023 | 13:31
İsrail polisinden Kudüs’te gazetecilere müdahale | Video 13:34
İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere müdahale | Video 22.12.2023 | 12:39
Çekya’daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:57
Çekya’daki üniversite saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22.12.2023 | 08:44
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde minimum düzeyde faaliyet gösteren 4 hastane kaldı | Video 01:23
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde minimum düzeyde faaliyet gösteren 4 hastane kaldı | Video 21.12.2023 | 15:55
ABD’de 1200 geyiğe GPS takıldı | Video 01:40
ABD’de 1200 geyiğe GPS takıldı | Video 21.12.2023 | 14:59
Türk markası elektrikli minibüs, Tokyo sokaklarında | Video 04:59
Türk markası elektrikli minibüs, Tokyo sokaklarında | Video 21.12.2023 | 12:28
Eski ABD Kongre üyesinden skandal sözler: Gazze’yi Filistinlilerden temizleyip milli park yapın | Video 00:11
Eski ABD Kongre üyesinden skandal sözler: "Gazze'yi Filistinlilerden temizleyip milli park yapın" | Video 21.12.2023 | 12:57
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video 02:10
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi | Video 21.12.2023 | 08:51
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video 02:00
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı | Video 20.12.2023 | 14:52
Çin’deki deprem felaketinde can kaybı 131’e yükseldi | Video 01:15
Çin'deki deprem felaketinde can kaybı 131'e yükseldi | Video 20.12.2023 | 10:55
ABD’yi fırtına vurdu: 3 ölü, 600 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 00:13
ABD’yi fırtına vurdu: 3 ölü, 600 bin kişi elektriksiz kaldı | Video 19.12.2023 | 16:00
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu: 13 ölü, 75 yaralı | Video 02:33
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 13 ölü, 75 yaralı | Video 19.12.2023 | 15:08
Bangladeş’te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü | Video 04:19
Bangladeş'te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü | Video 19.12.2023 | 12:35
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video 02:02
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video 19.12.2023 | 12:34
Bangladeş’te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü | Video 04:19
Bangladeş'te tren vagonları ateşe verildi: 4 ölü | Video 19.12.2023 | 11:38
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video 06:37
Çin’de 6.2 büyüklüğünde deprem: 118 ölü | Video 19.12.2023 | 10:07
ABD Savunma Bakanı Austin İsrail’de | Video 04:38
ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'de | Video 19.12.2023 | 06:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA