Filistin Kızılayı ekiplerinin saldırı bölgesinden yaralıları taşıdığı anlar kamerada | Video 23.12.2023 | 14:05 Filistin Kızılayı, Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırı sonrası çok sayıda yaralıyı hastanelere yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir al Balah'ın Hikr el-Cemaa bölgesinde bir evin hedef alınmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu 18 yaralıyı taşıdı" denildi. Görüntülerde, yaralı çocukların sağlık görevlilerinin kollarında hastaneye taşındığı anlar yer aldı.



