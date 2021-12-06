Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayı ilk mitinginde tartaklandı! Sandalyeler havada uçuştu...

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zemmour'un seçim mitinginde bir dizi başka kavga ve itişme daha yaşandığı aktarıldı. Konferans alanındaki mitinge yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Aşırı ırkçı adayı protesto eden binlerce kişi de kent merkezinde yürüyüş yaptı ve polis mitingin yapıldığı yerin yakınlarında onlarca kişiyi gözaltına aldı.