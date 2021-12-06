Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayı ilk mitinginde tartaklandı! Sandalyeler havada uçuştu...

Fransa'da sık sık İslam düşmanlığına yönelik sözleri ile gündeme gelen ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı. Bir kişi, Zemmour'u kısa süre ensesinden tutup tartakladı. Zemmour 9 gün istirahat raporu aldı.
Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video
BİLEĞİ İNCİNDİ
63 yaşındaki Zemmour, kalabalığı yararak sahneye yürürken saldırıya uğradı. Ona saldıran kişi polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Yerel medyadaki haberlere göre, Zemmour'un bileği incindi.
ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Zemmour'un seçim mitinginde bir dizi başka kavga ve itişme daha yaşandığı aktarıldı. Konferans alanındaki mitinge yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Aşırı ırkçı adayı protesto eden binlerce kişi de kent merkezinde yürüyüş yaptı ve polis mitingin yapıldığı yerin yakınlarında onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Zemmour'un yeni kurulan partisinin sözcüsü Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, saldırgandan şikayetçi olacaklarını söyledi ve Zemmour'un "cesaretini" övdü.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Olaydan sonra sahneye çıkan Zemmour konuşmasını yapmaya başladığında taraftarları, ırkçılık karşıtı tişörtlerle çevrede toplanan karşı göstericilere sandalye fırlatmaya başlattılar.
SOS RACISM'den yapılan açıklamada, 2 aktiviste ilk müdahalenin itfaiye ekiplerince yapıldığı kaydedildi. Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan çok sayıda basın mensubu, alandan ayrılmak zorunda kaldı. Zemmour'un ilk mitingine şiddet olaylarının hakim olması, sol ve sağdan birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.
ŞİDDET OLAYLARI KINANDI
Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, Twitter'da yayımladığı mesajda, saldırıya uğrayan aktivistlere desteklerini ileterek şiddet olaylarını kınadığını belirtti.
İktidarın büyük ortağı LREM üyesi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Hugues Renson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zemmour'un mitingine kaos ve şiddetin hakim olduğunu, bu olayların ulusal birliği bozduğunu ifade etti. Renson, Zemmour'un, temsil etmek istediği Fransa'yı tehdit ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerden Komünist Parti (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, mitingdeki olayların Fransa'yı Zemmour'un yönetmesi halinde yaşanacakları yansıttığını kaydederek şiddete maruz kalanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.
ZEMMOUR'A "İNSANLIĞIN DÜŞMANI" NİTELEMESİ
Aşırı sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da düzenlediği mitingde, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının "evrensel bir insanlık" anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi.
İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.
Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.