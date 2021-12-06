Video Dünya Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video
Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video

Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video

06.12.2021 | 15:42

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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour Pazar günü gerçekleşen ilk mitinginde saldırıya uğradı. Eric Zemmour'a yaklaşan bir kişi, aşırı sağcı siyasetçiyi kısa süre ensesinden tutup tartakladı. Zemmour 9 gün istirahat raporu aldı.

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