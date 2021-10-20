Fransa’da krizin adı ’Kıtlık!’ Ülkede gıda krizi yaşanıyor, halk öfkeli

GAZETELER KRİZİ MANŞETLERİNE TAŞIDI
Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.
FRANSA'DA GIDA SEKTÖRÜNDE STOKLAR TÜKENİYOR
Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.