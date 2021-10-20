Fransa’da krizin adı ’Kıtlık!’ Ülkede gıda krizi yaşanıyor, halk öfkeli

Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplarlanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.