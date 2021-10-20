Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video

Avrupa’da yaşanan enerji krizi, rekor kıran petrol fiyatları, iflas bayrağını çeken dev şirketler… Tüm bunlar pandemi döneminde ekonomide duran çarkların bir sonucu… Küresel ekonomide kriz çanları çalarken ülkeler ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor. 19 aylık pandemi sürecinin ekonomik sancıları, yükselen fiyatlarla kendisini hissettiriyor. Pandemi dönemindeki sağlık krizinin en çok etkilendiği coğrafya Avrupa oldu. Hammaddeye ulaşımı ve ürüne olan talebi karşılayamayan Avrupa, enerji kriziyle bir kez daha sarsıldı. İngiltere’de doğal gaz fiyatları 5 katına çıktı. Tedarik krizi nedeniyle kriz yaşandı. Market rafları boş kaldı. Bir yandan da elektrik fiyatları rekor kırdı. Çin ve ABD’de ekonomik büyüme yavaşladı.