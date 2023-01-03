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Giriş Tarihi: 3.1.2023 19:30 Son Güncelleme: 3.1.2023 20:00

Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor

Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa'da tam anlamıyla bir sağlık krizi yaşanıyor. Birçok kentte hastalar acil servislerde 12 saat ile 90 saat arası bekletiliyor. Yine doktor eksikliği baş gösteren ülkede farklı şehirlerden doktorlar uçakla getiriliyor.

Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor

Fransızlar son dönemde hastane kabusu yaşıyor. Hastalar tedavi edilemiyor. Doktorlar yetersiz. Acilde bekleme süreleri ise 90 saati buluyor.

ACİLDE 3 GÜN BEKLEYENLER VAR

Ülkede sağlık çalışanı eksikliği sebebiyle acile gelen hastalar en az 90 saat beklemek zorunda kalıyor. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Strasbourg'un en büyük hastanelerinde acil serviste bekleme süresi 3 günü aşabiliyor.Ülkenin Nevers şehrinde ise doktor eksikliği sebebiyle çevre şehirlerden uçakla doktor ve sağlık çalışanı getirilecek.

Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor | Video

HASTANE KORİDORLARI DOLDU

Kentteki hastanelerde koridorların sedyede bekleyen hastalar ile dolu olduğu belirtiliyor.

ACİLDE BEKLEME SÜRESİ EN AZ 12 SAAT

Acilde bekleme süresinin en az 12 saat olduğu Fransa'da son bir aydır hastanelerin alarm verdiği söyleniyor. Hastalar tedavi öncesi sedye üzerinde aç bir şekilde oda bekliyor.

Fransa'nın Nevers şehrinde sağlık çalışanı yetersizliği sebebiyle çevre şehirlerden uçakla doktor getirileceği belirtiliyor. Franceinfo sitesinde yer alan bilgilere göre her gün uçakla Dijon'dan doktor ve sağlıkçı getirilmesi planlanıyor.

UÇAKLA BAŞKA ŞEHİRDEN DOKTOR GETİRİLİYOR

Nevers Belediye Başkanı Denis Thuriot, "uçan doktorlar" konseptini Kasım ayında başlatmıştı. 'Hava Uçuşu' adı verilen bu projede her gün ihtiyaca göre hemşire veya doktorlar küçük bir uçakla Dijon'dan Nevers'e getirilecek. 35 dakikalık bu yolculuğun kişi başı maliyeti 650 euro. Nevers Belediye Başkanı, "Geçici bir doktorun günlük maliyeti en az 1000 euro" diyor ve belediye bütçesinde sağlık alanında yapısal açığın 6 milyon euroyu bulduğunu söylüyor. 'Hava yoluyla doktor ikmali' Nevers'ta çok az sayıda doktor ve hemşirenin çalışması ve doktor ilanlarına neredeyse kimsenin başvurmaması sebebiyle hayata geçirilen bir uygulama.

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Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor
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