Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor

UÇAKLA BAŞKA ŞEHİRDEN DOKTOR GETİRİLİYOR

Nevers Belediye Başkanı Denis Thuriot, "uçan doktorlar" konseptini Kasım ayında başlatmıştı. 'Hava Uçuşu' adı verilen bu projede her gün ihtiyaca göre hemşire veya doktorlar küçük bir uçakla Dijon'dan Nevers'e getirilecek. 35 dakikalık bu yolculuğun kişi başı maliyeti 650 euro. Nevers Belediye Başkanı, "Geçici bir doktorun günlük maliyeti en az 1000 euro" diyor ve belediye bütçesinde sağlık alanında yapısal açığın 6 milyon euroyu bulduğunu söylüyor. 'Hava yoluyla doktor ikmali' Nevers'ta çok az sayıda doktor ve hemşirenin çalışması ve doktor ilanlarına neredeyse kimsenin başvurmaması sebebiyle hayata geçirilen bir uygulama.