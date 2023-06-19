Fransız askerlerine Çad’da gözaltı

Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini durdurmasına ilişkin görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Çad ordusuna bağlı askerlerin, silah ve ekipmanlarını aldığı 5 Fransız askerini sıraya dizerek oturtması yer alıyor. Çadlı rütbeli bir asker de telefonla görüşerek durumu üstlerine izah ederken, "Üsse izinsiz giren ve görev yetki belgeleri olmayan Fransız askerlerini alıkoyup silahlarını aldım" ifadesini kullanıyor.Çadlı rütbeli askerin, Fransız askerlerinin tercümanına yönelttiği "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması dikkati çekiyor. Videoda, tercümanın Fransız askerlerinin ülkenin doğusundaki Abeche bölgesinden geldiklerini söylediği işitiliyor. Fransa ordu sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü, Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevi sırasında yaşanan olaya ait olduğunu belirtti. Öte yandan Fransız askerlerinin Sudan sınırında görülmesi şüphe uyandırdı. Bazı Twitter kullanıcıları, Fransız askerlerinin çatışmaların yaşandığı Sudan sınırında görülmesinin "şüphe uyandırıcı" olduğu değerlendirmesini yaptı. Bir kullanıcı da askerlerin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının göstergesi olduğunu belirtti. Uzmanlar, Paris yönetiminin Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Nijer, Çad gibi eski sömürgelerinde halk arasında yükselen Fransız karşıtlığı nedeniyle eski nüfuzunu korumakta zorlandığı değerlendirmelerini yapıyor.