Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye’deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Diğer taraftan dünyada da gözler Rusya Ukrayna arasındaki savaşa çevrilmiş durumda. Savaş nedeniyle tüm dünya adeta diken üstünde. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerilimin tırmanmaya başladığı andan itibaren devreye girerek barış için önemli temaslarda bulundu.