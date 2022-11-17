G20 sonrası dünya basını Başkan Erdoğan’a odaklandı! Türk diplomasisi manşetleri süsledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda 17'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Ziyaret süresince önemli temaslar ve açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bir kez daha dünya basını tarafından yakından takip edildi.
Kritik zirvenin ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, küresel etkileri süren tahıl anlaşmasına da çözüm getirdi.
Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Rusya Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması, sekteye uğramasının ardından bir kez daha Türk diplomasisi sayesinde çözüme kavuşmuştu.
Birçok uluslararası gazete, Başkan Erdoğan'ın tahıl koridorunda krizi çözen lider siyaseti olmasıyla ilgili peş peşe analiz yayınladı.
"ERDOĞAN UMUTLARI ARTIRIYOR"
İngiliz The Guardian gazetesi, "Erdoğan, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının devam edeceğinden emin" manşetli haberinde Başkan Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne vurgu yaptı.
İngiliz gazete analizinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor" yorumunda bulundu.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Türk diplomasisini gündeme taşıyan bir diğer kaynak da ABD'li gazete Wall Street Journal oldu. WSJ, tahıl krizinin sona ermek üzere olduğunu belirterek Erdoğan'ın anlaşmadaki rolüne dikkat çekti. ABD'li gazete analizinde, "Moskova, Kiev, Ankara ve Birleşmiş Milletler anlaşmayı yenilemek için müzakere ediyor" ifadelerini kullandı.
Bir diğer ABD kaynağı Politico da benzer çıkarımlara yer verdi. Politico, Başkan Erdoğan'ın girişimleri sayesinde yenilenen tahıl anlaşmasının dünya pazarında rahatlama yaratacağını belirtti.
"YAŞAM MÜCADELESİNE YARDIMCI OLDU"
Politico haberinde, Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın süreçteki rolüne vurgu yaptı. Haberde, "Yazdan bu yana, Türkiye ve BM'nin arabuluculuk yaptığı anlaşma, Ukrayna'nın buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi yaklaşık 11 milyon ton gıda maddesini silolarından kurtarmasına yardımcı oldu ve küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulunarak, daha fakir ülkelerin yaşam mücadelesi vermesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Diikat çeken bir diğer analiz ise, Al Jazeera'ninki oldu. Al Jazeera'nin "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı uzadıkça Türkiye'nin rolü artıyor" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın diplomasideki rolüne vurgu yapıldı.
"TÜRKİYE DENGE SAĞLIYOR"
Analizde, "24 Şubat'tan bu yana Ankara, savaşın her iki tarafıyla ilişkilerini dikkatli bir şekilde dengeliyor" yorumuna yer verilerek Türk diplomasisine övgüde bulunuldu.
Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenli temasını sürdürdüğü ve Türkiye'nin yalnızca BM Güvenlik Konseyi onaylı yaptırımları uyguladığı bilgisine yer veren haberde, "Karadeniz girişinin koruyucusu olarak Türkiye, savaşın başlamasından birkaç gün sonra boğazlarını askeri gemilere kapattı ve Moskova'nın filosunu takviye etmesine engel oldu" ifadeleri kullanıldı.