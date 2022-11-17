G20 sonrası dünya basını Başkan Erdoğan’a odaklandı! Türk diplomasisi manşetleri süsledi

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk diplomasisini gündeme taşıyan bir diğer kaynak da ABD'li gazete Wall Street Journal oldu. WSJ, tahıl krizinin sona ermek üzere olduğunu belirterek Erdoğan'ın anlaşmadaki rolüne dikkat çekti. ABD'li gazete analizinde, "Moskova, Kiev, Ankara ve Birleşmiş Milletler anlaşmayı yenilemek için müzakere ediyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ABD kaynağı Politico da benzer çıkarımlara yer verdi. Politico, Başkan Erdoğan'ın girişimleri sayesinde yenilenen tahıl anlaşmasının dünya pazarında rahatlama yaratacağını belirtti.