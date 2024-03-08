Gazze ramazana açlık ve katliamların gölgesinde giriyor

Katil İsrail ordusunun beş aydır 30 bin 878 kişiyi katlettiği Gazze Şeridi'nde insani kriz büyüyor. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkûm ettiği bölgede Filistinliler, katliam, yıkım ve açlığın gölgesinde ramazan ayını bekliyor. Filistinli Buşra eş-Şafii, bomba seslerinin olmadığı daha güvenli bir ortamda bu mübarek ayın atmosferini yaşamak istediklerini belirterek, "Herkes ramazana süslerle hazırlanırken, Gazze'nin kadınları kanlarla süsleniyor" dedi. Şafii, "Dünya Kadınlar Günü'nden bahsediyorlar. Hangi kadınlar günü. Şehit annesi olan kadının mı günü? Yaralı annesi olan kadının mı? Çocuklarını kaybeden ve onları bulamayan kadının mı?" serzenişinde bulundu. 50 BİN KİŞİ KITLIĞIN EŞİĞİNDEŞafii, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dünyadaki tüm kadınlara seslenerek, kendileriyle dayanışma içinde olmalarını istedi. Şaffi, ramazan ayı geldiğinde savaşın bitmiş olmasını temenni ettiklerini ve güven ve barış içinde yaşamak istediklerini dile getirdi. Öte yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de 500 binden fazla insanın kıtlığın eşiğinde olduğunu, çocukların açlıktan öldüğünü söyledi.Filistin asıllı İngiliz Doktor Basil Bedir, İngiltere'de İslami Yardım Örgütüne bağlı 'İDEALS' adlı ekipten 4 doktorla, 25 Aralık'ta geldiği Gazze'de zor şartlarda ve kısıtlı imkânlarla ameliyatlar gerçekleştiriyor. Bedir, Filistinlilerin uzuvlarını kaybetmemeleri için mücadele veriyor.DAHA önce Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan attığı insani yardımların denize düşmesi, yardımlara ulaşmak isteyen yüzlerce Filistinlilere zor anlar yaşamıştı. Dün ise havadan yapılan bu yardımlar Gazze kentinde ölüme neden oldu. Yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi öldü, Yaralananların da olduİsrailgüçlerinin çekildiği bölgelerden çürümüş cesetler çıkmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçleri tarafından katledilen bir baba ile oğluna ait çürümüş cansız bedenler bulundu. AA kameramanı, Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede yer alan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan çürümüş haldeki biri çocuk iki cesedi görüntüledi. Bir Gazzeli, baba ile oğlunun günler önce İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce askerler tarafından giysilerinin değiştirildiğini anlattı.İSRAİLpolisi, 22. haftada da işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getirdi. Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin verilmedi. Filistinlileri güç kullanarak alandan uzaklaştıran İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede ve gerginlik yaşandı.