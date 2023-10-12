Gazze sokakları morga dönüştü

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hunharca katliamlarına altıncı gününde de devam etti. Saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere ölü sayısı 1537'ye, yaralı sayısı da 6 bin 612'ye ulaştı. İsrail'in vahşi saldırılarında dün Han Yunus'ta El Beşiti ailesinin evi yerle bir edildi. Katliamda El Bişiti ailesinden annebaba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bin ev yerle bir oldu. 12 bin 600'den fazla ev hasar gördü. BM, Gazze'de 338 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Raportörler, İsrail'deki sivillere yönelik şiddeti, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları ve tüm sivil nüfus üzerinde yıkıcı etkileri olacak hukuka aykırı ablukanın daha da sıkılaştırılmasını kınadı. Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.İsrail'in soykırımında Gazze'deki morglarda artık yer kalmadı. Cenazeler sokaklarda bekletiliyor. Gazze'nin sağlık sistemi çökmek üzere. İsrail Sağlık Bakanı, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı. Kanalizasyon sistemlerinin vurulmasıyla atık suları da sokaklara salındı. Bu durum da sağlık krizini daha tehlikeli hale getirdi. 2.3 milyonluk Gazze'de 650 bin kişi ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya.Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtının kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İsrail ordusundan kara harekâtına' ilişkin "Henüz verilmiş bir karar yok" açıklaması geldi. Ancak ordunun hazırlandığı bildirildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz 'olağanüstü hal hükümeti' kurmak üzere anlaşmaya varmıştı. İsrail ile Gazze Şeridi'nin 51 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. İşgalci güçlerin bölgede 300 bin askeri var. Uzmanlara göre İsrail olası bir kara saldırısını 100 bin asker ile yapabilir.İsraıl'dekisivillerin de işgalci siyonist rejiminin Filistin halkına yönelik katliamlarında yer almak için can attğı ve çoğunun askere yazılmak için sıraya girdiği, askere gidemeyenlerin ise askeri yetkililerden ağır silahlar aldığı ortaya çıktı. Anketlerden de İsraillilerin ezici çoğunluğunun Gazze'ye saldırıları desteklediği görülüyor.