Güney Kıbrıs’ta Türk bayrağına büyük saygısızlık! Resmi görevliler elleriyle indirdi!

Türkiye'yi hedef alan nefret söylemlerinin ve provokasyon girişimlerinin ardı arkasının kesilmediği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde skandal bir olay yaşandı.
39 ÜLKENİN BAYRAĞI ASILDI
Rum kesiminde yer alan Baf ilçesinde, 39 ülkenin katılımıyla bir bisiklet turnuvası başladı. Her sporcunun vatandaşı olduğu ülkenin bayrağı, turnuvanın organizatörleri tarafından meydana asıldı.
Meydanda Türk bayrağının olduğunu gören Rum vatandaşları ise, belediyeye tepki göstererek bayrağın indirilmesini istedi. Kent sakinleri, Türk bayrağının asılmasını provokasyon olarak niteledi. Şikayetler karşısında belediye "Bayrağı biz asmadık" açıklamasında bulundu.
TÜRK BAYRAĞINA TAHAMMÜL EDEMEDİLER
Yapılan açıklamada bayrakların asılma kararını organizatörlerin verdiğini söyleyen belediye, "Bazı vatandaşlar asılan Türk bayrağı için belediyemizi suçluyor. Türk bayrağının, geri kalan 38 bayrakla birlikte kent meydanına asılmasından dakikalar sonra tarafımıza şikayetler gelmeye başlamıştır. Şikayetler doğrultusunda resmi görevliler organizatörlerle ivedikle iletişime geçmiştir. Organizatörler her sporcunun ülkesinin bayrağının alanda bulunması gerektiğini ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.
MECLİS ÜYELERİ İNDİRDİ
Ne var ki organizatörlerin kararına rağmen belediye yetkilileri skandal bir karara imza attı. Kent sakinlerinin tepkilerinin devam etmesi üzerine iki belediye meclisi üyesi alana gidip Türk bayrağını indirdi.
Skandal olaya ilişkin açıklamada bulunan belediye, "Bayrağı indirme kararı meclis üyelerimizin kendi inisiyatifindedir" ifadelerini kullandı.
KKTC CUMHURBAŞKANI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Türkiye ve KKTC düşmanları, dün ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef almıştı. Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi.
Yaklaşık 50 kişilik grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere King's College London'a gelen Tatar'ın üniversitenin Strand yerleşkesine girişini engellemek için yolu kapattı.
Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar'ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi | Video
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler.
Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" dedi.