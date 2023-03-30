Güney Kıbrıs’ta Türk bayrağına büyük saygısızlık! Resmi görevliler elleriyle indirdi!

MECLİS ÜYELERİ İNDİRDİ

Ne var ki organizatörlerin kararına rağmen belediye yetkilileri skandal bir karara imza attı. Kent sakinlerinin tepkilerinin devam etmesi üzerine iki belediye meclisi üyesi alana gidip Türk bayrağını indirdi.

Skandal olaya ilişkin açıklamada bulunan belediye, "Bayrağı indirme kararı meclis üyelerimizin kendi inisiyatifindedir" ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Türkiye ve KKTC düşmanları, dün ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hedef almıştı. Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki King's College London'da (KCL) katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istendi.