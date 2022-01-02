Güney Kore’den bir kişi sınırı geçerek Kuzey Kore’ye gitti

Güney Kore askeri birliklerinden alınan bilgilere göre bir Güney Koreli, sığınma amacıyla sınırı geçerek Kuzey Kore'ye gitti. Genel Kurmay Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kişinin Askeri Sınır Çizgisini geçerek Kuzey'e doğru gittiğini doğruladık" dedi.
YAŞAYIP YAŞAMADIĞI BİLİNMİYOR
Başkanlık kaçan kişinin yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, Kuzey'e korunma talebiyle bir kişinin gittiğinin haberinin verilmesi için bir askeri birlik gönderdiğiniz belirtti.
SİYASİ KRİZ YAŞANMIŞTI
Kuzey Kore, şu sıralar koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlarını kapatmış durumda. Kuzey Kore Birlikleri, Eylül 2020'de denizde kaybolan bir Güney Koreli balıkçısını öldürmüş, bu eylem büyük ses getirmişti. Yaşanan olayda kamuoyunda siyasi bir kargaşaya neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaşanan olay sonrası ülkede acil durum ilan etmiş ve balıkçının korona semptomları gösterdiği gerekçesiyle sınırdaki kasabayı kapatmıştı.