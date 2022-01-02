Güney Kore’den bir kişi sınırı geçerek Kuzey Kore’ye gitti

YAŞAYIP YAŞAMADIĞI BİLİNMİYOR

Başkanlık kaçan kişinin yaşayıp yaşamadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, Kuzey'e korunma talebiyle bir kişinin gittiğinin haberinin verilmesi için bir askeri birlik gönderdiğiniz belirtti.