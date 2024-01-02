Harvard rektörü Claudine Gay istifa ettirildi! Siyonist lobiden ABD’deki üniversitelere şantaj ve tehdit...

Gay, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir." ifadesini kullandı. Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci "iyi yönetemediği" yorumları öne çıkarıldı.