Havaalanında bomba paniği! Uçağa ’bir hatırayla’ binmek isteyen ABD’li aile ortalığı yangın yerine çevirdi

İsrail'de ilginç bir olay yaşanadı. Havaalanındaki ABD'li aile uçağa yanlarında getirdiği bagaj içinde eski ve patlamamış bombayla binmeye çalıştılar. Yetkililer, bu durum karşısında şaşkınlığa uğrarken, aile ise bombayı 'bir kabuk parçası' olarak isimlendirilerek bombayı Golan Tepeleri'nde bulduğunu söyledi.

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Aile, bombayı hatıra olarak getirdiğini ifade etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Bagajlarını kontrol ettirirken mermi parçasını güvenliğe gösterdiler. Bir top mermisinden çıkan bir parça olduğu anlaşılan mermi nedeniyle bölgenin tahliyesi ilan edildi" denildi.