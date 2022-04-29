Havaalanında bomba paniği! Uçağa ’bir hatırayla’ binmek isteyen ABD’li aile ortalığı yangın yerine çevirdi

İsrail'de ilginç bir olay yaşanadı. Havaalanındaki ABD'li aile uçağa yanlarında getirdiği bagaj içinde eski ve patlamamış bombayla binmeye çalıştılar. Yetkililer, bu durum karşısında şaşkınlığa uğrarken, aile ise bombayı 'bir kabuk parçası' olarak isimlendirilerek bombayı Golan Tepeleri'nde bulduğunu söyledi.
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Aile, bombayı hatıra olarak getirdiğini ifade etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Bagajlarını kontrol ettirirken mermi parçasını güvenliğe gösterdiler. Bir top mermisinden çıkan bir parça olduğu anlaşılan mermi nedeniyle bölgenin tahliyesi ilan edildi" denildi.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Tahliye duyurusu havaalanında panik yarattı. Kalkış terminalinde bulunan yolcular birbirine girdi. 32 yaşındaki bir adam kaçabilmek için bagaj taşıma bandına tırmadı ve koşmaya başladığı sırada düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Sonrasında açıklama yapan adam, "Çok fazla çığlık vardı. Hayatım için kaçmam gerektiğini düşündüm" dedi.
BOMBASIZ BİNDİLER
Tehlike geçtikten sonra yolcuların tekrar terminale girmesine izin verdi. ABD'li aile ise bombasız bir şekilde uçağa bindirildi.
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video