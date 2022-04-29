Video Dünya Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video

Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video

29.04.2022 | 10:07

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İsrail'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'li bir aile uçağa binerken yanlarına tarihi Golan Tepeleri'nden buldukları eski ve patlamamış bir bombayla binmek isteyince ortalık karıştı. Havaalanındaki insanların korku ve panikle kaçıştığı görüntüler gündeme damga vurdu. Aile ise bombanın 'yalnızca bir kabuk parçası' olduğunu ve onu hatıra için yanlarına aldığını iddia etti.

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