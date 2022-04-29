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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
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Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
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SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
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Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
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Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
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ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
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Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
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Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32
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SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
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Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
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Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
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Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 27.04.2022 | 08:30
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İsrail'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. ABD'li bir aile uçağa binerken yanlarına tarihi Golan Tepeleri'nden buldukları eski ve patlamamış bir bombayla binmek isteyince ortalık karıştı. Havaalanındaki insanların korku ve panikle kaçıştığı görüntüler gündeme damga vurdu. Aile ise bombanın 'yalnızca bir kabuk parçası' olduğunu ve onu hatıra için yanlarına aldığını iddia etti.