Hawaii kül oldu

ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de üç gün önce başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bilanço her geçen gün artıyor. Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui'de devam eden yangınlarda ölenlerin sayısı 55'e yükselirken yüzlerce kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Bölgede 11 bin kişiye elektrik ve cep telefonu hizmeti sağlanamıyor.Adada çok sayıda yapı büyük hasar alırken, yıkılan binalar arasında İngiliz rock'çı Mick Fleetwood'un Lahaina restoranı da bulunuyor. Hollywood yıldızları ve iş insanlarının favori tercihi olan adada usta oyuncu Clint Eastwood, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, televizyon sunucusu Oprah Winfrey, rock'çı Steven Tyler ve aktörler Jim Carrey, Owen Wilson ve Woody Harrelson'un evleri olduğu biliniyor.Adada en büyük tahribat ise Lahaina kasabasında meydana geldi. Yüzde 80'i yok olan Lahaina'dan kurtulanlar, alevlerin kasabayı çok hızlı sardığını ve kaçmak için denize atladıklarını anlattı. Çok sayıda turist de Maui'den ayrılmaya çalışıyor. Yangınları en büyük doğal afet olarak tanımlayan Hawaii Valisi Josh Green, "En az bin 700 ev yok oldu" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise bölge için "büyük felaket" ilan etti. Maui Adası'nda 35 bine yakın insan yaşıyor.