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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 36’ya yükseldi

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Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 36’ya yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui'de devam eden yangınlar şiddetini artırırken bölgede binlerce kişiye elektrik ve cep telefonu hizmeti de sağlanamıyor. Tahribatın büyük kısmı Maui adasındaki Lahaina kasabasında meydana geldi. Dünyanın ünlü turizm bölgelerinden olan Maui'de ölü sayısının 36'ya ulaştığı açıklandı. 12 bin kişinin yaşadığı bölgede, sahildeki tekne ve botların tamamının yandığı bildiriliyor. Norveç'te Hans Fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, toprak kaymaları ve seller sebebiyle ülkenin güneyindeki Braskereidfoss hidrolik santralinin taşkınlarda kısmen yıkıldığını bildirdi.
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Hawaii’deki yangınlarda ölü sayısı 36’ya yükseldi
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