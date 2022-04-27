İkiyüzlü Batı! Osman Kavala için kükrediler Assange için çıtları çıkmadı





Bozdağ, ABD'den yapılan eleştirilere de "Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Kendi işlerine baksınlar" yanıtını verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Bu Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur" ifadesini kullandı.