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Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:47 Son Güncelleme: 14.2.2022 13:48

İngiliz Hava Kuvvetleri'nde skandal! Mareşal çırılçıplak gezdi

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İngiliz Hava Kuvvetleri’nde skandal! Mareşal çırılçıplak gezdi

İngiliz basını, ordunun kıdemli isminin skandalıyla çalkalanıyor. Ülkenin yeni Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Mareşal Andrew Turner'ın, çırılçıplak gezerek komşularını rahatsız ettiği ortaya çıktı. Polisin müdahale ettiği olay sonrası Turner’ın görevine son verildiği açıklandı.

İngiltere, Hava Kuvvetleri (RAF) komutan yardımcısının skandalını konuşuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülkenin yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olacağına kesin gözüyle bakılan Mareşal Andrew Turner, imza attığı skandal sonrası görevden alındı.

Daily Mail'in haberine göre, 54 yaşındaki Mareşal Andrew Turner, Berkshire'da bulunan evinin bahçesinde çırılçıplak dolaşarak komşularını rahatsız etti.

GÖREVDEN ALINDI

Komşusu Simon Herbert ve ailesinin görebileceği mesafede ve açık alanda tamamen çıplak bir şekilde dolaşan Turner, komşuları tarafından teşhircilikle suçlandı. Komşuları ilk önce, Turner'ın rahatsız olduğunu düşünse de, kendilerine doğru direkt halleri nedeniyle bunun bilinçli bir tavır olduğunu düşündüklerini açıkladı.

İfadesinde, "'Bana doğru döndüğünde yüzünü görebiliyordum ve bir şok ya da şaşkınlık ifadesi vardı. Andrew'un ayakkabı bile giymeden tamamen çıplak olduğunu görebiliyordum." açıklamasında bulunan Herbert, eşi ve kızının da durum karşısında şoke olduğunu söyledi.

Polise haber veren komşuların ihbarıyla ortaya çıkan skandal sonrası Turner'ın görevinden alındığı9 açıklandı.

Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Bir RAF subayını ilgilendiren ve polis soruşturmasına konu olan olayın varlığından haberdarız" ifadesi yer aldı.

Olay sonrası komşusunda özür mektubu gönderen Turner ise, söz konusu olayı kasıtlı olarak yapmadığını iddia etti.

Turner'ın avukatı iddiaların 'yanlış' ve 'sinir bozucu' olduğunu iddia etti ve konu ile ilgili bir kovuşturulma olmadığının altını çizdi.

Thames Valley Polisi ise olay ile ilgili İngiliz basınının sorularına bir yorumda bulunmadı.

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İngiliz Hava Kuvvetleri'nde skandal! Mareşal çırılçıplak gezdi
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