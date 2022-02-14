İngiliz Hava Kuvvetleri’nde skandal! Mareşal çırılçıplak gezdi

İngiltere, Hava Kuvvetleri (RAF) komutan yardımcısının skandalını konuşuyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülkenin yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olacağına kesin gözüyle bakılan Mareşal Andrew Turner, imza attığı skandal sonrası görevden alındı.

Daily Mail'in haberine göre, 54 yaşındaki Mareşal Andrew Turner, Berkshire'da bulunan evinin bahçesinde çırılçıplak dolaşarak komşularını rahatsız etti.

GÖREVDEN ALINDI

Komşusu Simon Herbert ve ailesinin görebileceği mesafede ve açık alanda tamamen çıplak bir şekilde dolaşan Turner, komşuları tarafından teşhircilikle suçlandı. Komşuları ilk önce, Turner'ın rahatsız olduğunu düşünse de, kendilerine doğru direkt halleri nedeniyle bunun bilinçli bir tavır olduğunu düşündüklerini açıkladı.

İfadesinde, "'Bana doğru döndüğünde yüzünü görebiliyordum ve bir şok ya da şaşkınlık ifadesi vardı. Andrew'un ayakkabı bile giymeden tamamen çıplak olduğunu görebiliyordum." açıklamasında bulunan Herbert, eşi ve kızının da durum karşısında şoke olduğunu söyledi.