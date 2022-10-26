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Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:51

İngiliz vekilin ‘inşallah’ temennisi gündem oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiliz vekilin ‘inşallah’ temennisi gündem oldu

İngiltere’de başbakanlık yarışını kazanan Rishi Sunak’ın göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Muhafazakar Parti milletvekili Bob Seely çok konuşuldu. Ülkedeki çalkantılı sürecin sona erdiğini söyleyen Seely’nin ‘inşallah’ dediği anlar kameralara yansıdı.

İngiltere'nin hükümet belirsizliği, Rishi Sunak'ın başbakan seçilmesiyle sona erdi. Hint asıllı, Muhafazakar Partili Sunak'ın zaferi parti içinde de sevinçle karşılandı.

Sunak'ın zaferiyle ilgili konuşan Muhafazakar Parti milletvekili Bob Seely'nin sözleri ise gündeme oturdu.

İngiliz vekilin "İnşallah" demesi gündem oldu | Video

Seely, "Partimizde birlik sağlandı. Gelecek ilkbahar yaza, son dönemde yaşadığımız şu dertler inşallah uzak bir rüya olacak" açıklamasını yaptı. Konuşması sırasında 'inşallah' kelimesine vurgu yapan Seely'nin o anları kameralara yansıdı.

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İngiliz vekilin ‘inşallah’ temennisi gündem oldu
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