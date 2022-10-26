Video Dünya İngiliz vekilin "İnşallah" demesi gündem oldu | Video
İngiliz vekilin

İngiliz vekilin "İnşallah" demesi gündem oldu | Video

26.10.2022 | 09:41

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İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Bu gelişme sonrası açıklamalarda bulunan İngiliz vekil Bob Seely'nin 'İnşallah, bu dertler artık bir rüya olacak.' temennisi gündem oldu.

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