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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:26 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:48

İngiltere’de akılalmaz cinayet! Şeytan tırmığını kafasına sapladı!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de akılalmaz cinayet! Şeytan tırmığını kafasına sapladı!

İngiltere’de geçtiğimiz Nisan ayında sokak ortasında gerçekleşen bir cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce tartışma yaşadığı husumetlisini öldürmeyi kafasına koyan bir adam, gündüz vakti oldukça kalabalık bir sokakta cinayet işledi. Ürperten cinayet aletiyle sokakta koşarken kameralara yakalanan adamın o anları ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İngiltere'de işlenen kan dondurucu cinayetin son anlarına ait görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen cinayet, katilin kullandığı alet nedeniyle oldukça konuşulmuştu.

Katil Stephen Beach

Ülkenin Grimsby kasabasında gerçekleşen olayda, 40 yaşındaki Stephen Beach isimli adam, daha önce tartışma yaşadığı 33 yaşındaki Stephen Bellamy'i öldürmeyi kafasına koydu.

Luke Teague

Yanına suç ortağı olan 39 yaşındaki arkadaşı Luke Teague'yu da alan Beach, sokakta bir arkadaşıyla yürüyen Bellamy'i arabayla takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan inen Beach, olay yaratan görüntülere imza attı.

Cinayeti işlemek için 'şeytan tırmığı' olarak da bilinen dirgen isimli aleti seçen Beach, sokakta kurbanın peşinden koştu.

Stephen Bellamy hayatını kaybetti

Yakaladığı Bellamy'nin kafasına şeytan tırmığını saplayan katil, daha sonra araca binerek olay yerinden kaçtı.

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Ağır yaralanan Bellamy hayatını kaybederken bir süre sonra yakalanan Beach ve suç ortağı Teague cezaevine gönderildi.

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İngiltere’de akılalmaz cinayet! Şeytan tırmığını kafasına sapladı!
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