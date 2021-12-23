İngiltere'de korkunç olay! Arkasından koştu, kafasına bahçe çatalı sapladı | Video
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İngiltere'de Stephen Beach isimli kişi, Stephen Bellamy isimli kişinin arkasından hızla yaklaşıp kafasına bahçe çatalı sapladı. Talihsiz adam iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti.