İngiltere’de Boris Johnson’a tepki büyüyor! Dans videosu alay konusu oldu!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın siyasi geleceği belirsizliğe sürükleniyor. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığı, İngiltere'yi de oldukça sert vurduğu 2020 yılında, halkın uymak zorunda olduğu tüm kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesinde bir partiye katıldığı ortaya çıkan Johnson, oldukça zor durumda.
PARTİ YAPTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
"İş bağlantılı" olduğunu söylediği etkinliğe katıldığı için özür dileyen ve kendisine gelen tepkiler karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Johnson, buna rağmen ne kimseyi ikna edebildi ne de istifa çağrılarını durdurabildi.
Johnson kamuoyunda büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak "Özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki, ülke çapında milyonlarca insan son 18 aydır olağanüstü fedakarlıklar yaptı. Büyük ızdırap çektiklerini biliyorum. Yakınları için yas tutamadılar, yaşamlarını istedikleri gibi, istedikleri şeyleri yaparak yaşayamadılar. Başbakanlık'ta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünerek bana karşı yönetimimle ilgili öfke duyduklarını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
O HALLERİ ALAY KONUSU OLDU
20 Mayıs 2020'de akşam saat 6'dan sonra bir grup personele teşekkür etmek için bahçeye çıktığını ve 25 dakika sonra tekrar ofisine dönerek çalışmaya devam ettiğini belirten Johnson "Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki, herkesi içeriye içeri göndermeli ve teşekkür etmek için başka bir yol bulmalıydım" diyerek hatasını kabul eden Johnson, bu açıklamalarına rağmen sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının "Partici Johnson" diyerek sorumsuzlukla suçladığı Johnson'ın gittiği bir partideki ışın kılıcıyla ettiği dansın videosu ülkede gündeme oturdu.
Johnson'ın 2009'da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiği ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia edilen görüntüleri, alay konusu oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük tepki çeken partideki dans videosu ortaya çıktı | Video
Işın kılıcıyla birlikte dans pistinde kendinden geçmiş bir şekilde dans eden Johnson'ın bu videosu, başbakanın sorumsuz davranışlarının bir simgesi olarak kabul edildi.