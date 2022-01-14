İngiltere’de Boris Johnson’a tepki büyüyor! Dans videosu alay konusu oldu!

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın siyasi geleceği belirsizliğe sürükleniyor. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığı, İngiltere'yi de oldukça sert vurduğu 2020 yılında, halkın uymak zorunda olduğu tüm kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesinde bir partiye katıldığı ortaya çıkan Johnson, oldukça zor durumda.

PARTİ YAPTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

"İş bağlantılı" olduğunu söylediği etkinliğe katıldığı için özür dileyen ve kendisine gelen tepkiler karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Johnson, buna rağmen ne kimseyi ikna edebildi ne de istifa çağrılarını durdurabildi.