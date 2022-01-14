İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük tepki çeken partideki dans videosu ortaya çıktı | Video
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson halka "evdekilerle bile mesafe koyun" deyip insanları eve kapattığı dönemde 100 kişi ile parti düzenlediği ortaya çıkınca büyük tepki çekmişti. Boris Johnson'un o partideki dans videosu ortaya çıktı.