İngiltere’de gasp ve hırsızlık furyası

İngiltere sokaklarındaki en büyük problemlerin başında gelen hırsızlık, gasp ve saldırı gibi suçlar yine artmaya başladı. Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiltere'de çalıntı olarak kaydedilen saatlerin sayısı son 12 ayda 3 kattan fazla arttı. 1 yıl içinde çalınan lüks saatlerin piyasa değerinin 1.5 milyar sterlin olduğu kaydedildi. İşte son verilere göre İngiltere'de sokak suçlarına dair bazı veriler:İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede son bir yılda bıçakla işlenen suçlarda yüzde 5, silahla işlenen suçlarda yüzde 13 artış yaşandı.Ülkede cinsel saldırı sayısı polis kayıtlarına 195 bin 315 olarak geçti.İngiltere'de işyerlerinin haklarıyla ilgili çalışan ACS Derneği'nin 2023 raporu, önceki yıl polise bildirilen dükkânlardaki hırsızlık vakalarının sayısının rekor düzeye çıkarak 1 milyon 100 bini aştığını ortaya koydu.En çok et, alkollü içkiler ve şekerleme çalındı.İngiliz basınına göre işyeri sahiplerinin yüzde 79'u hırsızlık vakalarının artmasını hayat pahalılığına bağlıyor.